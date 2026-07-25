Službenici Sektora granične policije, u saradnji sa Upravom carina, tokom pojačanih kontrola na graničnim prelazima uhapsili su pet stranih državljana zbog prekršaja i krivičnih djela

Izvor: Uprava policije

Riječ je o državljanima Švajcarske, Ukrajine, Ruske Federacije i Kosova, dok su tri osobe nakon okončanih postupaka prinudno udaljene iz Crne Gore.

„Službenici Sektora granične policije, u saradnji sa službenicima Uprave carina, sprovode pojačane kontrole na svim graničnim prelazima, sa akcentom na najfrekventnije granične prelaze, kontrolu ulaska i izlaska iz države, kao i kontrolu plovidbe na moru i unutrašnjim vodama, u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala, nezakonitih migracija i drugih oblika nezakonitog djelovanja“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije ističu da je u okviru ovih aktivnosti uhapšeno pet osoba zbog počinjenih krivičnih djela i prekršaja, dok su tri strana državljanina, nakon sprovedenih procedura, udaljena iz zemlje.

Na graničnom prelazu Sukobin službenici Stanice granične policije Ulcinj uhapsili su troje stranih državljana zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga. Prilikom kontrole vozila i putnika pronađena je marihuana ukupne mase oko 76 grama.

„Na graničnom prelazu Sukobin, policijski službenici Stanice granične policije Ulcinj uhapili su tri osobe zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga. Kontrolom vozila, vozača, saputnika, kao i putnika u autobusima, kod L.G. (26) i D.B. (43), državljana Kosova, kao i E.S. (29), državljanina Švajcarske, pronađena je marihuana ukupne mase oko 76 grama“, istakli su.

Nakon postupka pred Sudom za prekršaje, ovoj trojici stranih državljana izrečena je mjera prinudnog udaljenja iz Crne Gore, uz zabranu ponovnog ulaska u državu.

Na graničnom prelazu Božaj uhapšen je državljanin Ukrajine M.S. (21), koji se sumnjiči za krivično djelo falsifikovanje isprave.

„Službenici Regionalnog centra granične policije ‘Centar’ su na graničnom prelazu Božaj, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsili M.S. (21), državljanina Ukrajine, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave“, ukazuju iz policije.

Prema navodima policije, M.S. je tokom granične kontrole pokazao falsifikovanu vozačku dozvolu Litvanije, a njena neispravnost potvrđena je detaljnom provjerom u saradnji sa službenicima Frontex-a.

Na Aerodromu Podgorica uhapšen je i Z.A. (39), državljanin Ruske Federacije, koji je pokušao da otputuje za Rim koristeći falsifikovanu francusku boravišnu dozvolu.

„Službenici Stanice granične policije Aerodrom Podgorica su na ovom graničnom prelazu izvršili kontrolu Z.A. (39), državljanina Ruske Federacije, koji je pokušao da se ukrca na let za Rim. Kako je državljanima Ruske Federacije za ulazak i boravak u državama Evropske unije, odnosno Italiji, potrebna odgovarajuća viza ili boravišna dozvola, Z.A. je na uvid dao boravišnu dozvolu Francuske, za koju je detaljnom graničnom provjerom utvrđeno da je falsifikovana“, navode.

Iz policije su zaključili da je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Z.A. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.