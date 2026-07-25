Policija identifikovala dvadesetjednogodišnjeg F. L. koji se sumnjiči za izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Policija je, u saradnji sa tužilaštvom, rasvijetlila slučaj aktiviranja eksplozivne naprave na stambenom objektu u Herceg Novom, koji je u vlasništvu državljanina Srbije Z. M. (55).

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom, sproveli su kriminalističku obradu i identifikovali osumnjičenog F. L. (21), državljanina Srbije.

Incident se dogodio 4. jula ove godine, kada je na objekat u Herceg Novom bačena ručna bomba.

Policija je kroz operativno-obavještajne i procesne radnje, kao i uz međunarodnu policijsku saradnju i pomoć u krivičnim stvarima, prikupila dokaze koji, kako navode, ukazuju na sumnju da je F. L. počinio krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Tokom istrage prikupljena su obavještenja od većeg broja lica, dok su vještačenjem pronađenih predmeta i tragova obezbijeđeni materijalni i personalni dokazi.

Za navedena krivična djela predviđena je kazna zatvora do osam godina.

Protiv osumnjičenog će Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom biti podnijeta krivična prijava.