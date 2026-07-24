Po nalogu tužilaštva, tijelo preminulog biće upućeno na obdukciju u Odjeljenje sudske patologije Kliničkog centra Crne Gore, nakon čega će biti poznato više informacija o uzrocima i okolnostima smrti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tridesetjednogodišnji muškarac iz Tivta pronađen je danas bez znakova života u vozilu koje je sletjelo niz strminu u mjestu Brajići, a prema nezvaničnim informacijama iz policije, postoji sumnja da događaj nije posljedica saobraćajne nezgode, prenosi RTV Budva.

Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Budva obaviještena je danas oko 13.20 časova da je u Brajićima primijećeno vozilo koje se nalazi van kolovoza, nakon slijetanja niz strminu. U vozilu je pronađeno tijelo tridesetjednogodišnjeg muškarca iz Tivta.

Prema nezvaničnim saznanjima iz policije, nakon do sada prikupljenih informacija i obavljenih razgovora sa članovima porodice, sumnja se da nije riječ o saobraćajnoj nezgodi, već o samoubistvu izvršenom slijetanjem vozila niz strminu.

„Kriminalistička policija Odjeljenja bezbjednosti Budva, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, obavlja uviđaj na licu mjesta“, kazali su nezvanično iz policije.

Pretpostavlja se da se događaj dogodio nakon tri sata poslije ponoći, prenosi RTV Budva.

Po nalogu tužilaštva, tijelo preminulog biće upućeno na obdukciju u Odjeljenje sudske patologije Kliničkog centra Crne Gore, nakon čega će biti poznato više informacija o uzrocima i okolnostima smrti.