Ulić će se u daljem postupku braniti sa slobode.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sutkinja Višeg suda u Podgorici Nada Rabrenović donijela je rješenje o prihvatanju jemstva za ukidanje pritvora Nikoli Uliću kome se sudi u predmetu "General".

To je "Vijestima" kazala samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Marija Milovanović.

Ulić će se u daljem postupku braniti sa slobode.

"Iznos prihvaćenog jemstva je 1.364.275 eura uz uspostavljanje hipoteke na određenim nepokretnostima", izjavila je Milovanović.

Nikola Ulić je sin Vasa Ulića, koga je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) označilo kao jednog od organizatora kriminalne grupe koja je učestvovala u švercu dvije i po tone kokaina.