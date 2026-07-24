Kako je saopšteno iz Uprave policije, međunarodna potjernica raspisana je po naredbi Višeg suda u Bijelom Polju, radi obezbjeđenja prisustva osumnjičenog u krivičnom postupku koji se vodi pred crnogorskim pravosudnim organima.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Crnogorski državljanin A.M. (38), za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu zbog sumnje da je počinio krivično djelo iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, uhapšen je u Luksemburgu. Njegovo lociranje rezultat je međunarodne saradnje crnogorskih i luksemburških bezbjednosnih službi, a u toku je procedura za njegovo izručenje Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, međunarodna potjernica raspisana je po naredbi Višeg suda u Bijelom Polju, radi obezbjeđenja prisustva osumnjičenog u krivičnom postupku koji se vodi pred crnogorskim pravosudnim organima.

„Lišenju slobode prethodila je međunarodna ciljana potraga i intenzivna razmjena operativnih informacija između službenika Regionalnog centra bezbjednosti ‘Sjever’ i FAST tima za ciljane potrage Crne Gore, sa FAST timom Luksemburga, a koje su rezultirale lociranjem ovog lica“, naveli su iz policije.

Dodaju da slijedi komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Luksemburg kako bi se sprovela procedura ekstradicije A.M. u Crnu Goru.