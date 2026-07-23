Uprava policije saopštila je da je tokom operativne akcije „Stranac“, sprovedene na teritoriji cijele Crne Gore, kontrolisano više od 5.100 stranih državljana

Izvor: Uprava policije

Tokom akcije donijeto je 31 rješenje o otkazu boravka, pet rješenja o protjerivanju, dok je pet osoba prinudno udaljeno iz države.

“Službenici Sektora granične policije su juče u koordinisanoj akciji realizovanoj na teritoriji cijele države, u svim regijama nadležnosti regionalnih centara granične policije, sproveli cjelodnevnu operativnu akciju „Stranac” – pojačana kontrola kretanja, boravka i rada stranaca“, usmjerenu na pojačan nadzor državne granice, kontrolu zakonitosti boravka i rada stranih državljana, kao i suzbijanje nezakonitih migracija i svih oblika prekograničnog kriminala”, navodi se u saopštenju.

Kako su precizirali iz policije, tokom akcije kontrolisan je 4.311 stranih državljana koji u Crnoj Gori borave do 90 dana, kao i 798 stranaca sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom.

Paralelno s tim, izvršene su kontrole u 153 ugostiteljska objekta, kladionice i kazina, 112 objekata za smještaj, 62 gradilišta, 75 privrednih subjekata, tri turističke organizacije, te u jednoj luci i gradskoj marini.

“Realizacijom ove operativne akcije preduzeto je ukupno 570 službenih mjera i radnji. Donijeto je 29 rješenja o povratku, 31 rješenje o otkazu boravka do 90 dana, pet rješenja o protjerivanju, dok je pet stranih državljana prinudno udaljeno iz Crne Gore”, istakli su.

Iz Uprave policije navode da je podnijeta jedna krivična prijava i osam prekršajnih prijava, izdato 249 prekršajnih naloga, dok je Ministarstvu unutrašnjih poslova upućeno devet inicijativa za prekid privremenog boravka stranih državljana.

“U okviru akcije donijeto je i jedno rješenje o poništenju vize, spriječen je ulazak u Crnu Goru za 13 osoba, dok je 12 osoba spriječeno da napusti teritoriju države. U Prihvatilište za strance smještena su dva strana državljanina, oduzete su tri putne i druge isprave za strance, a jedna osoba je uhapšena po međunarodnoj potjernici”, naglasili su.

Tokom akcije na području Skadarskog jezera evidentirano je sedam prekršaja, dok su pripadnici granične policije zbog kršenja Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima izdali 194 prekršajna naloga.

“U realizaciji aktivnosti, u pojedinim opštinama, učestvovali su i službenici Inspekcije rada i nadležnih lokalnih turističkih inspekcija, čime je obezbijeđen koordinisan i sveobuhvatan pristup kontroli zakonitosti boravka i rada stranih državljana. Sektor granične policije će i u narednom periodu, u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Uprave policije, Ministarstvom unutrašnjih poslova, inspekcijskim službama i organima lokalne samouprave, nastaviti sa intenzivnim planskim i ciljanim aktivnostima usmjerenim na kontrolu zakonitosti ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana, uz pojačan intenzitet tokom trajanja ljetnje turističke sezone”, dodali su.

Zaključuju da će Uprava policije nastaviti sa sprovođenjem ovakvih akcija kako bi suzbila nezakonit boravak stranaca, spriječila izvršenje krivičnih djela i prekršaja, dodatno ojačala bezbjednost državne granice i očuvala stabilan bezbjednosni ambijent za građane i turiste u Crnoj Gori.