Iz suda navode da je vijeće ocijenilo kako su sve činjenice od značaja za donošenje zakonite odluke pravilno utvrđene, a izvedeni dokazi valjano cijenjeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog G. M. i potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojom je osuđen na pet godina zatvora zbog produženog krivičnog djela obljube sa djetetom.

Na taj način, kako su saopštili iz Apelacionog suda, presuda Višeg suda u Bijelom Polju postala je pravosnažna, prenose Vijesti.

"Branilac optuženog žalbu je izjavio zbog, kako je naveo, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, povrede Krivičnog zakonika i pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Predložio je da Apelacioni sud ukine prvostepenu presudu, otvori pretres i donese oslobađajuću presudu. Apelacioni sud je, međutim, ocijenio da tokom prvostepenog postupka i donošenja presude nije bilo bitnih povreda odredaba krivičnog postupka", ističe se u saopštenju.

Iz suda navode da je vijeće ocijenilo kako su sve činjenice od značaja za donošenje zakonite odluke pravilno utvrđene, a izvedeni dokazi valjano cijenjeni, pišu Vijesti.

"Navodima žalbe, kako je saopšteno, nije dovedeno u pitanje utvrđeno činjenično stanje, niti je Krivični zakonik povrijeđen na štetu optuženog. Apelacioni sud razmatrao je i dio presude koji se odnosi na kaznu, ali je i u tom dijelu žalbu ocijenio kao neosnovanu. U odluci je navedeno da činjenice da je optuženi oženjen i otac dvoje djece ne mogu biti cijenjene kao olakšavajuće okolnosti kada je riječ o krivičnim djelima protiv polnih sloboda u kojima je žrtva dijete. Sud je, u odsustvu žalbe tužioca, potvrdio izrečenu kaznu, ocjenjujući da će se njome ostvariti svrha kažnjavanja", zaključuje se u saopštenju Apelacionog suda.