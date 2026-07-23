Tokom pojačane policijske kontrole koja je sprovedena na području Ulcinja u noći između 22. i 23. jula, uhapšene su četiri osobe

Izvor: Uprava policije

Jedna osoba je privedena zbog posjedovanja kokaina, dok su tri vozača uhapšena zbog ozbiljnijih saobraćajnih prekršaja. Policija je tokom akcije kontrolisala plažne objekte i učesnike u saobraćaju, a registrovano je i 15 stranih državljana koji nisu imali prijavljen boravak u Crnoj Gori. Ukupno je sankcionisano 36 vozača, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

“Tokom sprovedenih aktivnosti kontrolisano je 180 osoba, među kojima i dvije operativno interesantne – D.M. iz Ulcinja i D.Š. iz Berana. Izvršen je pregled dva putnička motorna vozila i jednog kvada”, kazali su iz policije.

Policijski službenici su utvrdili da 15 stranih državljana nije prijavilo boravak u Crnoj Gori, nakon čega su predati inspektorima za strance u Ulcinju radi daljeg postupanja u skladu sa Zakonom o strancima.

“Prilikom kontrole jednog plažnog bara, kod A.B., državljanke Srbije, pronađeno je pakovanje sa sadržajem kokaina, zbog čega je uhapšena zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga”, navode iz policije.

Na istoj lokaciji policija je kontrolisala i M.S. iz Nikšića, kod kojeg su pronađene i oduzete dvije teleskopske palice i sprej sa nadražujućim dejstvom. Provjerama je utvrđeno da je ova osoba radila kao fizičko obezbjeđenje bez potrebne licence.

“Istovremeno, ulcinjska saobraćajna policija sprovela je pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, kojom prilikom je kontrolisano 45 vozila i vozača, od kojih je sankcionisano 36”, dodaju iz policije.

Zbog težih saobraćajnih prekršaja uhapšeni su Z.Đ. iz Podgorice, koja je vozilom upravljala pod dejstvom alkohola sa izmjerenih 1,55 g/kg, kao i A.G. i M.M., državljani Srbije, koji su odbili testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

“Tokom akcije su podnijete tri prekršajne prijave, dok su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima izdata 33 prekršajna naloga”, zaključuju iz policije.

Izvor: Uprava policije