Među pisanim dokazima koji su danas sprovedeni je bila i krivična prijava koja je podnijeta protiv Zorana Lazovića, a u vezi sa ulaskom Marka Miljkovića i Veljka Belivuka u Crnu Goru.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

Suđenje je nastavljeno izvođenjem pisanih dokaza. Optuženi Zoran Lazović je, između ostalog, u obraćanju sudu kazao da ponavlja još jednom da specijalni državni tužilac Miloš Šoškić demonstrira silu i nepravdu.

Među pisanim dokazima koji su danas sprovedeni je bila i krivična prijava koja je podnijeta protiv Zorana Lazovića, a u vezi sa ulaskom Marka Miljkovića i Veljka Belivuka u Crnu Goru.

Specijalni državni tužilac je povodom tog dokaza imao izjašnjenje koje je bilo dugo, zbog čije sadržine je sudija Veljko Radovanović ukazao tužiocu Šoškiću da to može da navede u završnoj riječi.

Advokati iz redova odbrane su tokom pomenutog izlaganja tužioca ukazali da on citira i navodi i iskaze Zorana Lazovića i pojedinih tadašnjih funkcionera Uprave policije, a koji su dati u svojstvu građanina, i dodali da iskaz građanina po ZKP-u ne može biti dokaz, piše "Dan".

"Iz sadržine spisa ovih predmeta proizilazi da niko, ni optuženi u ovom predmetu, ni saslušani svjedoci, nisu imali sumnju da su Veljko Belivuk i Marko Miljković imali zabranu ulaska u Crnu Goru i da im je ta zabrana ukinuta 28.12.2020. Međutim, ono što postupajuća tužiteljka (Tužiteljka Sanja Jovićević, koja je odbacila krivičnu prijavu protiv Zorana Lazovića) nije imala, bili su dokazi sa SKY aplikacije iz koje se vidi kako je došlo do ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću i koji su bili razlozi ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru i razlozi dolaska Belivuka i Miljkovića" kazao je, sumirajući svoje današnje izlaganje, tužilac Šoškić.

Tužilac je, između ostalog, u svom izjašnjenju danas kazao da je iz spisa predmeta, dopisa koji se nalaze u njima, zaključeno da su Belivuk i Miljković imali zabranu ulaska u Crnu Goru od 2018. godine.

Zatim su se sudu obratili optuženi i njihovi advokati.

"Što bi narod rekao, ko se davi za slamku se hvata. Ovo primjećivanje tužioca ne zaslužuje bilo kakav komentar. Prilikom sprovođenja ovog dokaza pokazalo se osnovno elementarno neznanje o funkcionisanju i načinu rada službi bezbjednosti. Vidno je nepoštovanje osnovnih elemenata rada službi bezbjednosti, tajnosti. Ne bih ni u drugom iskazu kazao neke pojedinosti iz poštovanja načela rada službi bezbjednosti, da nisu svjedoci pomenuli. Ulazak Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru, bio je jedan moj nalog, a to je da se njihov boravak i kretanje mora pratiti 24 sata dnevno. Zbog toga je formiran istražni tim. Oni su privedeni u OB Kotor, pretresano im je vozilo... Bili su pod policijskim nadzorom kako bi došli do njihovih kriptovanih telefona ili drugih dokaza. Cjelokupnom aktivnošću je koordinisao Žižić i uvjeren sam da je sve aktivnosti preduzeo. Tužilac je još jednom pokušao da napravi predstavu za javnost, što čini sve vrijeme. U nemogućnosti da iskontroliše svoju facijalnu ekspresiju, tužilac Šoškić je danas pokazao mržnju. Još jednom želim da ukažem da tužilac sve vrijeme demonstrira neprofesionalizam, silu i nepravdu" kazao je optuženi Zoran Lazović na izjašnjenje povodom provedenog dokaza - krivična prijava koja je ranije bila podnijeta protiv njega zbog ulaska Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru a koja je odbačena od strane SDT.

Odbrana je ukazala i da je pritužba na odbacaj te prijave odbačena od strane Vrhovnog državnog tužilaštva.

Optuženi Saša Čađenović je kazao da on nije bio obrađivač predmeta povodom pomenute krivične prijave.

"Ja nisam bio obrađivač ovog predmeta, međutim meni se stavlja na teret da sam štitio interese organizovane kriminalne grupe čiji je organizator Radoje Zvicer, optužnicom 350/22, a optužnicom 117/23 možda mi se stavlja na teret i da sam štitio interes neke OKG koju je navodno formirao Zoran Lazović, interese njenih članova kroz zloupotrebu službenog položaja, kako oni ne bi došli pod udar zakona. Tužiteljka Sanja Jovićević traži od mene uvid u spise predmeta 182/20. Da bi bilo što jasnije, krivična prijava po kojoj je postupala tužiteljka Jovićević je od 17.9.2021. A dokument, spisi predmeta koje je ona tražila u cilju rješavanja njene krivične prijave, su formirani 18.8.2021. i to su formirani protiv Belivuka, Miljkovića i drugih za teško ubistvo Hodžića i Spahića. Dokumenta koja su zanimala Sanju Jovićević, u postupku u kojem sam ja bio postupajući tužilac, pribavljena su 18.8.2021. I to su Službena zabilješka UP a vezano za podatak kada su okrivljeni u mom predmetu prešli državnu granicu i akt UP od 25.8.2021. na moj upit od 24.8.2021. a vezano da li su Belivuk i Miljković mogli ući u Crnu Goru i ako nisu zbog čega nisu. U tom trenutku sam utvrđivao način na koji su Belivuk i Miljković ušli u Crnu Goru u vrijeme izvršenja krivičnog djela na štetu Hodžića i Spahića. Ti spisi su Sanji Jovićević dostavljeni, sa krivičnom prijavom i naredbom o sprovođenju istrage" kazao je sudu optuženi Saša Čađenović i dodao da su u tom materijalu i skrinšotovi SKY komunikacije Zvicera i drugih protiv kojih je on vodio postupak, a za koje SDT navodi da je pokušao da prikrije, prenosi "Dan".

Čađenović je zatim istakao: "Osim ove interakcije u kojoj je tužiteljka Jovićević tražila uvid u spise predmeta, ni jednu drugu radnju nisam poduzeo po tom predmetu, pa nisam ni štitio ničiji interes, a pogotovo ne Zorana Lazovića protiv kojeg je bila podnijeta prijava."

On je naglasio da nisu tačne tvrdnje da je sakrio SKY komunikaciju i da u spisiam iz predmeta u kojem je tada postupao, koje je dostavio na upit tužiteljke Jovićević za potrebe njenog predmeta, je i krivična prijava uz koju je navedeno da je CD kao prilog sa SYK komunikacijama.

Odbrana je danas osporila i navode tužioca da protiv Ljuba Milovića nije vođen, u vrijeme kada je GST bio Milivoje Katnić, drugi postupak. Na to je reagovao optuženi Milivoje Katnić i kazao da su vođena u njegovo vrijeme dva postupka protiv Ljuba Milovića. Pojasnio je da je drugi postupak zapravo bio izviđaj i da je u toj fazi ostao i u trenu kada je on napustio SDT. Katnić je pojasnio da su iz prvog postupka tada uništene mjere tajnog nadzora u predmetu koji je vođen protiv Milovića, jer nisu dale rezultate i da je to takozvano uništenje MTN propisano zakonom i urađeno u skladu sa nadležnošću sudije za istragu, piše "Dan".

Podsjećamo, tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji je član, osim Katnića, postao i specijalni tužilac Saša Čađenović.