Nakon izricanja presude, sud je produžio pritvor po, koji može trajati do pravosnažnosti presude, odnosno najduže do isteka izrečene zatvorske kazne.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno odjeljenje Višeg suda u Podgorici objavilo je presudu kojom je optuženi Milan Dinić proglašen krivim za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci, a u kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Nakon izricanja presude, sud je produžio pritvor po, koji može trajati do pravosnažnosti presude, odnosno najduže do isteka izrečene zatvorske kazne.

Sud je Diniću izrekao i mjeru bezbjednosti protjerivanja stranca iz zemlje u trajanju od 10 godina.

“Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora neće se uračunavati u trajanje ove mjere”, navodi sud.

U istom predmetu, postupak protiv optuženog Alena Kožara ranije je obustavljen rješenjem od 16. oktobra 2020. godine zbog njegove smrti.

“Protiv njega je postupak bio vođen zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem podstrekavanja”, navodi sud.