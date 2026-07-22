Nepravosnažno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Okrivljeni K.A, protiv kojeg je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću podnijelo optužni predlog zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, nepravosnažno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci.

Prema navodima optužnog predloga, okrivljeni je 25. februara 2026. godine u Nikšiću, nakon što je oštećena N.R, zaposlena u Skloništu za žrtve nasilja, došla u njegovu kuću zbog sumnje da vrši nasilje prema svojoj nevjenčanoj supruzi, prijetnjom da će napasti na njen život i tijelo ugrozio njenu sigurnost.