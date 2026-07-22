Slobode su lišeni D.K. (22) i A.P. (20) iz Podgorice, kao i šesnaestogodišnji maloljetnik.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Podgorička policija uhapsila je dvije punoljetne osobe i jednog maloljetnika zbog sumnje da su izvršili razbojništvo u jednoj sportskoj kladionici u glavnom gradu, nakon što su prethodno izgubili novac na aparatima za igre na sreću.

Slobode su lišeni D.K. (22) i A.P. (20) iz Podgorice, kao i šesnaestogodišnji maloljetnik.

Prema sumnjama policije, oni su 18. jula boravili u sportskoj kladionici gdje su određeno vrijeme igrali na aparatima za igre na sreću. Nakon što su ostali bez novca kojim su raspolagali, odlučili su da izvrše razbojništvo nad zaposlenim.

„Naime, kako se sumnja, maloljetnik i A.P. su upotrebom fizičke sile prema zaposlenom zahtijevali da im preda ključ od fioke u kojoj se nalazio novac, dok je D.K. za to vrijeme stajao između naplatnog pulta i ulaznih vrata objekta, osmatrao ulaz i sprječavao eventualni dolazak drugih lica. Nakon toga su, kako se sumnja, primjenom sile otvorili fioku iz koje su otuđili dvije koverte sa novcem, kao i novac iz sefa koji se nalazio ispod naplatnog pulta, pričinivši materijalnu štetu u iznosu od blizu 1.200 eura, nakon čega su se dali u bjekstvo”, dodaje policija.

Kako navode iz Uprave policije, službenici su nakon preduzetih operativnih i kriminalističkih aktivnosti u kratkom roku identifikovali i pronašli osumnjičene, prikupili potrebna obavještenja i o svemu upoznali dežurnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

„Preduzimajući operativne i kriminalističke mjere i radnje, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali i locirali osumnjičena lica, od njih prikupili obavještenja, te o svemu upoznali postupajućeg tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se uhapse zbog sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo.”