Baranin je ispričao da se vraćao kući kada je na uskom dijelu puta došlo do situacije u kojoj je bilo potrebno omogućiti prolaz vozilima iz suprotnog smjera

Izvor: Uprava policije

U naselju Dobre Vode kod Bara, 56-godišnji Baranin zadobio je teške tjelesne povrede nakon što su ga, kako tvrdi, napale tri muške osobe poslije kratke rasprave oko načina mimoilaženja vozila na uskoj ulici. Incident se dogodio 14. jula, u blizini magistralnog puta Bar–Ulcinj, prenosi Primorski portal.

Baranin je ispričao da se vraćao kući kada je na uskom dijelu puta došlo do situacije u kojoj je bilo potrebno omogućiti prolaz vozilima iz suprotnog smjera.

„Vozio sam prema svojoj kući i na tridesetak metara trebalo je da se mimoiđemo. Išao sam uzbrdo, dok su se četiri vozila spuštala niz ulicu. Pošto živim tu i poznajem teren, znao sam gdje se može skloniti kako bi vozila prošla“, kazao je povrijeđeni Baranin za Primorski portal.

Prema njegovim riječima, žena koja je upravljala prvim vozilom prihvatila je njegovu sugestiju i pomjerila automobil kako bi omogućila prolaz. Međutim, osoba iz drugog vozila je, kako navodi, reagovala agresivno.

„Otvorila je prozor i rekao sam joj gdje može da stane, što je ona i uradila. Nakon toga čovjek iz drugog automobila počeo je da viče: ‘Ko si ti da ovdje komanduješ’. Ponašao se bahato. Krenuo sam da izađem iz auta, a onda sam ugledao tri siluete. U trenutku sam se našao na asfaltu. Počeli su da me udaraju i izgubio sam svijest“, ispričao je on.

Iz Uprave policije saopšteno je da je barska policija identifikovala i uhapsila M. C. (45), državljanina Sjeverne Makedonije sa prebivalištem u Norveškoj, zbog sumnje da je fizički napao 56-godišnjeg Baranina. Po nalogu tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, M. C. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje, prenosi Primorski portal.

Povrijeđeni Baranin tvrdi da su ga napale tri njemu nepoznate osobe, koje su se nalazile u vozilu rent-a-car sa hrvatskim registarskim oznakama.

„Želim da zahvalim ljekarima i medicinskom osoblju Opšte bolnice Bar, policiji i kolegama taksistima koji su pomogli u pronalasku automobila u kojem su bili nasilnici“, rekao je Baranin, koji se bavi taksi prevozom.

On je kazao da već drugu sezonu radi kao taksista i da ranije nije imao neprijatnosti tokom posla.

„Svima kojima sam mogao pomoći, pomagao sam. Zbog povreda mjesecima neću moći da radim. Nosim longetu četiri nedjelje, nakon toga slijedi oporavak, a nije isključena ni operacija. Za mene je ova sezona što se posla tiče završena“, dodao je.

U napadu je zadobio teške tjelesne povrede, uključujući povrede glave i frakturu ramena, dok je njegova supruga, koja je bila prisutna tokom događaja, pretrpjela veliki stres. prenosi Primorski portal.

„Supruga je bila u automobilu iza mene. Mislila je da će me ubiti. To je za nju bilo jezivo iskustvo. Ono što smo doživjeli praktično pred kućom bilo je strašno i teško za zaboraviti“, kazao je Baranin za Primorski portal.