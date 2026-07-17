Kako navode, ukradeni nakit je pronađen i vraćen vlasnici zlatare, a osumnjičene su, uz krivičnu prijavu za krađu, privedene nadležnom tužiocu.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Hercegnovska policija rasvijetlila je krađu u zlatari u Igalu i uhapsila dvije državljanke Sjeverne Makedonije, Ž.C.T. (55) i A.R. (33) iz Skoplja, osumnjičene da su iskoristile nepažnju zaposlene i ukrale četiri zlatna lančića, saopštili su iz Uprave policije.

Kako navode, ukradeni nakit je pronađen i vraćen vlasnici zlatare, a osumnjičene su, uz krivičnu prijavu za krađu, privedene nadležnom tužiocu.

“Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da su ove dvije ženske osobe prekjuče, 15.07.2026. oko 13.30 časova, ušle u zlataru u mjestu Igalo, pretvarajući se da su zainteresovane da kupe zlatni nakit. One su, kako se sumnja, od zaposlene u zlatari tražile da im pokaže određene komade nakita, a onda su, nakon što je ona nakit izložila, iskoristile njenu nepažnju i sa pulta neopaženo uzele i u svoje torbe spustile ukupno četiri zlatna lančiča, nakon čega su se udaljile sa tog mjesta”, piše u saopštenju.

Policija je, kako dodaju, odmah postupila po prijavi događaja, nakon čega su identifikovali osumnjičene Ž.C.T. i A.R, te je za njima raspisana potraga.

“Osumnjičene osobe su juče, 16.07.2026., locirane u stanu koji su iznajmljivale u Herceg Novom, a potom su dovedene u policijske prostorije radi kriminalističke obrade, gdje su u koordinaciji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom zatim i uhapšene. Osumnjičene Ž.C.T. i A.R. su, uz krivičnu prijavu, sprovedene nadležnom tužiocu, zbog sumnje da su izvršile krivično djelo krađa. Otuđeni zlatni nakit je pronađen i vraćen vlasnici zlatare”, zaključuje se u saopštenju.