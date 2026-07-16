Sudija je potom podsjetio na iskaz koji je Lambulić ranije dao pred tužiocem, u kojem je naveo da ne poznaje ostale optužene, kao i da nije koristio kriptovani telefon niti Skaj aplikaciju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vjekoslav Lambulić i Radovan Perović negirali su danas pred Višim sudom u Podgorici krivicu za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge, dok je Perović ustvrdio da je optužnicom "veći broj ljudi različitih profila i zanimanja ciljano povezan u kriminalnu organizaciju".

Pred vijećem sudije Sima Rašovića danas je nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Opštine Budva Milu Božoviću, policijskim službenicima Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću, kao i ostalim optuženima u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Lambulić je u odbrani rekao da nije kriv.

"Nisam kriv, ne priznajem krivicu ni izvršenje krivičnog djela. To je sve što imam da kažem", kazao je on.

Sudija je potom podsjetio na iskaz koji je Lambulić ranije dao pred tužiocem, u kojem je naveo da ne poznaje ostale optužene, kao i da nije koristio kriptovani telefon niti Skaj aplikaciju, pišu "Vijesti".

Prije iznošenja odbrane, Perović je ukazao da u sudnici nije prisutan specijalni tužilac Jovan Vukotić, koji je podigao optužnicu, već drugi predstavnik tužilaštva.

Potom je negirao da ima bilo kakve veze sa krivičnim djelima koja mu se stavljaju na teret.

"Nisam uspio da razumijem kako se ja dovodim u vezu sa radnjama za koje sam optužen. Negiram da sam na bilo koji način učestvovao u izvršenju krivičnog djela. U potpunosti negiram navode optužnice. Optužnica je ciljano obuhvatila veći broj ljudi različitih profila i zanimanja i povezala ih u kriminalnu organizaciju", rekao je Perović.

Kazao je da od optuženih poznaje "Miletu, Bojana i Mila", navodeći da ih sa njima ne povezuje kriminalno udruživanje, već dugogodišnje prijateljstvo.

"To su moji dugogodišnji prijatelji, časni ljudi. Sa ponosom ističem prijateljstvo sa njima. Nije istina da nam je Ojdanić izdavao naredbe. Navodi iz optužnice nas sve vrijeđaju i u suprotnosti su sa našim uvjerenjima. Naš osjećaj časti i međusobnog poštovanja, kao i poštovanja prema drugima, prezire ovakav vid ophođenja prema bilo kome", kazao je Perović.

Dodao je da nikada nije bio vrbovan u kriminalnu organizaciju.

"Nije mene niko mogao vrbovati. Mene sa 60 godina neko da vrbuje? A ne znam ni zbog čega, pogotovo za ove poslove. Ja sam nepoznat i bez ikakvog uticaja u kriminalnim krugovima. Optužnica me proizvela u člana kriminalne grupe. Nikad nisam bio član bilo koje organizacije, a kamoli kriminalne. Nikada nisam učestvovao u švercu droge", rekao je on, prenose "Vijesti".

Nastavak suđenja zakazan je za 10. septembar, kada je, prema riječima sudije Rašovića, planirano dalje iznošenje odbrane i saslušanje svjedoka.

Na optužnici SDT-a, osim Božovića, Milovića i Lazovića, nalaze se i Dejan Knežević, Radoje Zvicer, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović, ranije Kljajević, Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović.

Prema navodima SDT-a, optuženi se terete za više krivičnih djela počinjenih od 2019. do februara 2021. godine u Crnoj Gori, ali i u pojedinim državama Evrope i Južne Amerike.

Optužnicom se većem broju okrivljenih na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije, dok se dio njih tereti i za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet oko 4,3 tone kokaina. Pojedini optuženi terete se i za pranje oko sedam miliona eura, izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, odavanje tajnih podataka i zloupotrebu službenog položaja.