Time je presuda Višeg suda postala pravosnažna.

Izvor: ATLAS GRUPA

Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu Dušku Kneževiću, Marku Nikoliću, Dijani Zečević i Atlas banci u stečaju, odbivši žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i Aerodroma Crne Gore. Sud je ocijenio da nije dokazano da su optuženi zloupotrebom položaja oštetili Aerodrome za tri miliona eura, piše CdM.

Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i punomoćnika oštećenog privrednog društva Aerodromi Crne Gore, čime je potvrdio presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici kojom su Duško Knežević, Marko Nikolić, Dijana Zečević i Atlas banka AD Podgorica u stečaju oslobođeni optužbi za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju.

Time je presuda Višeg suda postala pravosnažna.

Optužnicom SDT-a Kneževiću, Nikoliću i Atlas banci bilo je stavljeno na teret da su podstrekavali Dijanu Zečević, tadašnju zamjenicu izvršnog direktora Atlas banke, da zloupotrijebi službeni položaj tako što nakon isteka oročenja depozita od tri miliona eura sredstva Aerodroma Crne Gore nijesu prenesena na transakcioni račun tog preduzeća, već su zadržana na računu banke.

Tužilaštvo je tvrdilo da je na taj način Aerodromima pričinjena šteta od tri miliona eura, dok je Atlas banka ostvarila protivpravnu imovinsku korist u istom iznosu.

Međutim, Apelacioni sud ocijenio je da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da nema dokaza da su optuženi izvršili krivična djela koja su im stavljena na teret.

Kako se navodi u obrazloženju, dokazi sprovedeni tokom postupka pokazuju da su radnje optuženih bile usmjerene na produženje ugovora o oročenom depozitu, odnosno zaključenje drugog aneksa ugovora, što potvrđuju komunikacija između strana, organizovanje sastanka radi zaključenja aneksa, isplata kamata i insistiranje banke da se aneks potpiše.

Sud je ukazao i da su sredstva na kraju prenesena sa depozitnog na transakcioni račun Aerodroma Crne Gore.

Apelacioni sud je naveo i da je Atlas banka u tom periodu imala ozbiljne probleme sa likvidnošću, ali da to ne dokazuje postojanje namjere da se pribavi protivpravna korist.

Prema ocjeni suda, optuženi nijesu znali da banci predstoje uvođenje privremene uprave i stečaj, već su nastojali da to spriječe kako bi zaštitili interese banke i svih deponenata.

Sud je zaključio da nije dokazano ni da je Atlas banka ostvarila protivpravnu imovinsku korist od tri miliona eura niti da su Aerodromi Crne Gore pretrpjeli štetu u tom iznosu.

Takođe je naglašeno da neispunjenje ugovorne obaveze samo po sebi ne predstavlja krivično djelo, već može biti osnov za građanskopravnu odgovornost i ostvarivanje prava u parničnom postupku.

Oštećeni Aerodromi Crne Gore upućeni su da eventualni imovinskopravni zahtjev ostvaruju u parničnom postupku.