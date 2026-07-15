Kako su kazali iz Uprave policije (UP), N.B. se sumnjiči da je, u cilju sklapanja nedozvoljenog braka, vrbovao maloljetno lice sa područja Podgorice radi sklapanja braka u inostranstvu, odnosno u Francuskoj, tokom 2022. godine.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici policije u Saveznoj Republici Njemačkoj i na Kosovu uhapsili su dvije osobe za kojima je NCB INTERPOL Podgorica raspisao međunarodne potjernice, zbog krivičnih djela trgovina ljudima – maloljetnim licem i utaja poreza i doprinosa u iznosu od preko 360.000 eura.

Kako je saopštila policija, po međunarodnoj potjernici NCB INTERPOL-a Podgorica raspisanoj na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, uhapšen je državljanin Crne Gore N.B. (37) iz Podgorice, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina ljudima.

“N.B. se sumnjiči da je, u cilju sklapanja nedozvoljenog braka, vrbovao maloljetno lice sa područja Podgorice radi sklapanja braka u inostranstvu, odnosno u Francuskoj, tokom 2022. godine”, navodi policija.

N.B. je uhapšen u mjestu Saarbrücken u Saveznoj Republici Njemačkoj, od strane lokalne policije, a slijedi dalja komunikacija između NCB INTERPOL-a Visbaden i NCB INTERPOL-a Podgorica u cilju preduzimanja daljih aktivnosti.

Istovremeno, policija na Kosovu je locirala i uhapsila M.D. (44), državljanina Turske, za kojim je NCB INTERPOL Podgorica raspisao međunarodnu potjernicu, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Podgorici, radi vođenja krivičnog postupka pred tim sudom, zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa u saizvršilaštvu.

“M.D. se sumnjiči da je, kao izvršni direktor jednog pravnog lica sa sjedištem u Podgorici, izvršio navedeno krivično djelo, čime je, kako se sumnja, nanio štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 366.315 eura”, saopštila je policija.

U vezi sa ovim licem slijedi dalja komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Kosova, u cilju njegovog izručenja Crnoj Gori.