Na listi američkog Ministarstva unutrašnje bezbjednosti (DHS), pod nazivom "Najgori od najgorih", našlo se još jedno ime državljanina Crne Gore – Miralema Ljuljanovića.

Izvor: screenshot

Prema navodima DHS-a, Ljuljanović je uhapšen u Njujorku, a osuđen je zbog kršenja Zakona o organizacijama pod uticajem reketa i korupcije (RICO), kao i za zavjeru i razbojništvo, prenose Vijesti.

Na istoj listi odranije se nalaze i državljani Crne Gore Vladimir Radunović, Hasan Čekić, Aleksandar Kavaja i Damir Pejčinović.

Iz Ministarstva navode da lista "Najgori od najgorih" predstavlja pregled stranih državljana koje je uhapsila američka Služba za imigraciju i carine (ICE), a koji su osuđeni za najteža krivična djela.