Nakon hapšenja, policija je, po nalogu nadležnog suda, izvršila pretrese više objekata i vozila koje koristi osumnjičeni, uključujući porodičnu kuću u Rogamima, kao i šest putničkih automobila
Dvadesetčetvorogodišnji Luka Todorović iz Podgorice, kojeg policija označava kao navodnog saradnika kavačkog kriminalnog klana, uhapšen je nakon što je u akciji policije kod njega pronađena veća količina narkotika – oko kilogram kokaina, više od tri kilograma marihuane i ekstazi tablete.
Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala, sproveli ciljanu akciju usmjerenu na suzbijanje organizovanih kriminalnih grupa i njihovih saradnika, kao i na otkrivanje i procesuiranje osoba koje se bave proizvodnjom i distribucijom opojnih droga.
"Preduzimajući intenzivne operativne i kriminalističke aktivnosti, policijski službenici su, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode L.T. (24) iz Podgorice, operativno interesantno lice blisko jednoj ćeliji visokorizične organizovane kriminalne grupe, kod kojeg je pronađeno i oduzeto više od 4,2 kilograma opojnih droga, i to oko jedan kilogram kokaina, oko 3,2 kilograma marihuane, kao i 190 tableta sintetičke droge MDMA (ekstazi). Prilikom ciljane kontrole L.T. pronađena je veća pvc kesa u kojoj su se nalazila tri pakovanja sa oko jedan kilogram kokaina", kazali su iz UP.
Nakon hapšenja, policija je, po nalogu nadležnog suda, izvršila pretrese više objekata i vozila koje koristi osumnjičeni, uključujući porodičnu kuću u Rogamima, kao i šest putničkih automobila.
"Pretresom vozila marke Seat pronađena su tri veća pvc pakovanja sa oko 3,2 kilograma marihuane, četiri pvc pakovanja sa ukupno 190 tableta ekstazija, kao i dvije digitalne vage sa tragovima bijele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga. Pretresom vozila marke BMW pronađeno je jedno pakovanje kokaina, kao i 5.890 eura za koje se sumnja da potiču iz vršenja krivičnih djela. U prtljažniku blindiranog vozila marke Audi pronađen je rezervni par registarskih oznaka koje pripadaju tom vozilu, kao i jedan par registarskih oznaka Republike Mađarske, čije će porijeklo biti predmet daljih provjera", saopšteno je.
Navodni saradnik kavačkog klana uhapšen sa više od četiri kilograma droge
Policija je privremeno oduzela četiri vozila koja su bila u posjedu Todorovića, među kojima su blindirani Audi sa posebnim stepenom zaštite, BMW i Seat, radi daljih provjera i potrebnih vještačenja.
"Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih materijalnih dokaza, L.T. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", kazali su iz UP.