Nakon hapšenja, policija je, po nalogu nadležnog suda, izvršila pretrese više objekata i vozila koje koristi osumnjičeni, uključujući porodičnu kuću u Rogamima, kao i šest putničkih automobila

Izvor: Uprava policije

Dvadesetčetvorogodišnji Luka Todorović iz Podgorice, kojeg policija označava kao navodnog saradnika kavačkog kriminalnog klana, uhapšen je nakon što je u akciji policije kod njega pronađena veća količina narkotika – oko kilogram kokaina, više od tri kilograma marihuane i ekstazi tablete.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala, sproveli ciljanu akciju usmjerenu na suzbijanje organizovanih kriminalnih grupa i njihovih saradnika, kao i na otkrivanje i procesuiranje osoba koje se bave proizvodnjom i distribucijom opojnih droga.

"Preduzimajući intenzivne operativne i kriminalističke aktivnosti, policijski službenici su, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode L.T. (24) iz Podgorice, operativno interesantno lice blisko jednoj ćeliji visokorizične organizovane kriminalne grupe, kod kojeg je pronađeno i oduzeto više od 4,2 kilograma opojnih droga, i to oko jedan kilogram kokaina, oko 3,2 kilograma marihuane, kao i 190 tableta sintetičke droge MDMA (ekstazi). Prilikom ciljane kontrole L.T. pronađena je veća pvc kesa u kojoj su se nalazila tri pakovanja sa oko jedan kilogram kokaina", kazali su iz UP.

Nakon hapšenja, policija je, po nalogu nadležnog suda, izvršila pretrese više objekata i vozila koje koristi osumnjičeni, uključujući porodičnu kuću u Rogamima, kao i šest putničkih automobila.

"Pretresom vozila marke Seat pronađena su tri veća pvc pakovanja sa oko 3,2 kilograma marihuane, četiri pvc pakovanja sa ukupno 190 tableta ekstazija, kao i dvije digitalne vage sa tragovima bijele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga. Pretresom vozila marke BMW pronađeno je jedno pakovanje kokaina, kao i 5.890 eura za koje se sumnja da potiču iz vršenja krivičnih djela. U prtljažniku blindiranog vozila marke Audi pronađen je rezervni par registarskih oznaka koje pripadaju tom vozilu, kao i jedan par registarskih oznaka Republike Mađarske, čije će porijeklo biti predmet daljih provjera", saopšteno je.

Policija je privremeno oduzela četiri vozila koja su bila u posjedu Todorovića, među kojima su blindirani Audi sa posebnim stepenom zaštite, BMW i Seat, radi daljih provjera i potrebnih vještačenja.

"Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih materijalnih dokaza, L.T. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", kazali su iz UP.