U saopštenju se podsjeća da je svim okrivljenima pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 17. aprila 2026. godine, a potom produžen odlukom vijeća tog suda od 14. maja 2026. godine

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vrhovni sud Crne Gore produžio je pritvor za dodatna tri mjeseca, odnosno do 15. oktobra 2026. godine, Svetislavu Filipoviću, Bobanu Goluboviću, Eminu Adžijusufoviću, Božu Vujisiću, Pavlu Pejiću, Petru Krsmanoviću i Enesu Borančiću, pišu Vijesti.

"Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 06. jula 2026. godine za produženje pritvora protiv okrivljenih S. F., B. G, E. A., B. V., P. P., P. K. i E. B. donijelo je rješenje da se svim okrivljenima produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 15. oktobra 2026. godine", ističe se u saopštenju.

Kako su naveli iz Vrhovnog suda, Filipoviću je pritvor produžen zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, kao i zbog krivičnih djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga i nedozvoljene trgovine oružjem i eksplozivnim materijama, prenose Vijesti.

"Vrhovni sud je pritvor S. F. produžio zbog opasnosti od bjekstva", piše u saopštenju.

Goluboviću je pritvor produžen zbog sumnje da je u saizvršilaštvu počinio krivično djelo neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

"Pritvor je produžen zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela", rekli su iz Vrhovnog suda.

Adžijusufoviću je pritvor produžen zbog sumnje da je izvršio dva krivična djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

"Pritvor je produžen zbog opasnosti od bjekstva", kazali su iz Vrhovnog suda.

Vujisiću je pritvor produžen zbog sumnje da je počinio dva krivična djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

"Pritvor je produžen zbog opasnosti od bjekstva i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela", kazali su iz Vrhovnog suda.

Pejiću je pritvor produžen zbog sumnje da je izvršio dva krivična djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, prenose Vijesti.

"Pritvor je produžen zbog opasnosti od bjekstva", kazali su iz Vrhovnog suda.

Krsmanoviću i Borančiću pritvor je produžen zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično djelo neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

"Pritvor im je produžen zbog opasnosti od bjekstva", kazali su iz Vrhovnog suda.

U saopštenju se podsjeća da je svim okrivljenima pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 17. aprila 2026. godine, a potom produžen odlukom vijeća tog suda od 14. maja 2026. godine.

"A po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 15. oktobra 2026. godine", zaključuje se u saopštenju.