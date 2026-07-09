Preduzetim aktivnostima utvrđeno je da je na ovaj način, po osnovu neplaćenih naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, budžetima opština Podgorica i Tuzi pričinjena materijalna šteta u iznosu od oko 387.650 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici i u saradnji sa građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, podnijeli su danas, 9. jula 2026. godine, 14 krivičnih prijava protiv 14 fizičkih i jednog pravnog lica zbog sumnje da su izvršili krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.

“Krivične prijave podnijete su protiv V.A. (54), K.M. (34), I.E. (52), E.Š. (46), D.Š. (40), Đ.E. (42), F.P. (51), P.D. (61), A.M. (57), N.E. (46), Š.E. (41), Ž.V. (36), A.B. (31), V.R. (68) i pravnog lica „T“ iz Mojkovca”, navodi policija.

Sumnja se da su prijavljena fizička i pravno lice tokom 2025. i 2026. godine započeli izgradnju objekata bez propisane prijave i dokumentacije za građenje, čime su izvršili navedeno krivično djelo.

Preduzetim aktivnostima utvrđeno je da je na ovaj način, po osnovu neplaćenih naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, budžetima opština Podgorica i Tuzi pričinjena materijalna šteta u iznosu od oko 387.650 eura.