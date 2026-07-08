Postupajući državni tužilac, ističu iz tužilaštva, preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje radi rasvjetljavanja svih odlučnih činjenica u ovom predmetu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom prijave Sindikata zaposlenih RTCG-a, kojom se traži ispitivanje finansijskog poslovanja i isplate zarada zaposlenima tokom 2024. godine. Predmet je u fazi izviđaja, a tužilaštvo navodi da preduzima sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja činjenica.

“Povodom tekstova u medijima koji se odnose na postupanje u slučaju Borisa Raonića obavještavamo Vas da je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici formiran predmet po prijavi Sindikata zaposlenih RTCG-a, kako bi se ispitalo finasijsko poslovanje i isplate zarada zaposlenima za 2024.godinu”, navodi tužilaštvo.

Postupajući državni tužilac, ističu iz tužilaštva, preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje radi rasvjetljavanja svih odlučnih činjenica u ovom predmetu.

Predmet se trenutno nalazi u fazi izviđaja, a iz Osnovnog državnog tužilaštva poručuju da će javnost biti blagovremeno obaviještena nakon donošenja odluke.