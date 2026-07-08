C.Y. je uhapšen, nakon čega je sproveden Višem sudu u Podgorici u zakonom propisanom roku radi određivanja ekstradicionog pritvora.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija je saopštila da su na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica kontrolisali C.Y. (30), državljanina Republike Turske.

“Provjerom putem NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da je za ovim licem na snazi međunarodna potjernica koju je 12. avgusta 2025. godine raspisao NCB Interpol Ankara, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina ili snabdijevanje narkoticima ili stimulativnim supstancama”, navodi policija.

C.Y. je uhapšen, nakon čega je sproveden Višem sudu u Podgorici u zakonom propisanom roku radi određivanja ekstradicionog pritvora.

U toku je dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Ankara u vezi sa sprovođenjem postupka izručenja.