Tomašević je predat crnogorskim organima za sprovođenje zakona radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici NCB Interpola Podgorica su danas, uz asistenciju Posebne jedinice policije i u saradnji sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – NCB Interpola Beograd, realizovali ekstradiciju međunarodno traženog lica Igor Tomašević (28), državljanina Crne Gore, člana jedne visokorizične OKG, piše Dan.

Imenovani je danas, na graničnom prelazu Dobrakovo, predat crnogorskim organima za sprovođenje zakona radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom.

,,Za I.T. je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu potjernicu po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i nasilničko ponašanje", navodi se u saopštenju.

,,Podsjećamo da su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), početkom decembra prošle godine u Beogradu, postupajući po direktnim i preciznim operativnim informacijama Uprave policije Crne Gore, u taktičkoj akciji locirali i lišili slobode Igora Tomaševića, kao i Vladimira Ulamu (32) iz Bara, članove iste visokorizične organizovane kriminalne grupe, za kojima je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodne potjernice", kazali su, javlja Dan.

Njihovo lociranje i lišenje slobode rezultat je, kako navode, višemjesečne intenzivne operativne saradnje, razmjene obavještajnih i operativnih podataka i koordinisanog djelovanja nadležnih službi Crne Gore i Republike Srbije.

Nakon preuzimanja na graničnom prelazu Dobrakovo, Tomašević je, uz primjenu propisanih bezbjednosnih mjera, sproveden Višem sudu u Podgorici radi daljeg postupanja.