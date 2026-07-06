U okviru operacije GLOBAL CHAIN identifikovano je 2.070 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, dok su uhapšena 1.024 osumnjičena lica, od kojih se 334 terete za krivična djela trgovine ljudima.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Operacija GLOBAL CHAIN, sprovedena od 8. do 12. juna 2026. godine, realizovana je nakon višemjesečnih priprema istovremeno u 59 država Evrope i Latinske Amerike, uz podršku EUROPOL-a, FRONTEX-a i INTERPOL-a, s ciljem suzbijanja trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, prinudnog vršenja kriminalnih aktivnosti i prosjačenja, sa posebnim fokusom na zaštitu maloljetnih žrtava.

U okviru operacije GLOBAL CHAIN identifikovano je 2.070 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, dok su uhapšena 1.024 osumnjičena lica, od kojih se 334 terete za krivična djela trgovine ljudima. Istovremeno, u okviru tekućih istraga identifikovan je još 201 osumnjičeni za trgovinu ljudima.



Akcija je globalno koordinisana iz dva međunarodna operativna centra uspostavljena za ovu priliku – u Skoplju za evropske zemlje i u Rio de Žaneiru za zemlje američkog kontinenta. Operacija je realizovana u okviru European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT), a finansijski je, između ostalog, podržana kroz projekat Evropske unije EU4FAST (Strengthening the Fight Against Migrant Smuggling and Trafficking in Human Beings in the Western Balkans).



U operaciji GLOBAL CHAIN učestvovalo je više od 400 policijskih službenika Uprave policije Crne Gore, koji su uspostavili 146 kontrolnih tačaka na graničnim prelazima i u unutrašnjosti teritorije, izvršili nadzor nad gotovo 600 avionskih letova, te ciljano kontrolisali 424 lica, 234 vozila i 58 lokacija, saopštili su iz UP.



Tokom realizacije operacije, policijski službenici su, u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom, okončali višemjesečnu istragu protiv dva lica koja su se na međunarodnom nivou vodila kao značajne mete u lancu trgovine ljudima. U ovom predmetu identifikovano je 12 žrtava trgovine ljudima porijeklom iz Brazila, Kolumbije i Venecuele.

Izvor: Uprava policije Crne Gore



Pored toga, u Crnoj Gori je uhapšeno jedno lice zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo trgovina ljudima prisiljavanjem djece na prosjačenje. Tom prilikom spašena je sedmogodišnja žrtva, koja je u saradnji sa Centrom za socijalni rad zbrinuta u skloništu za maloljetne žrtve trgovine ljudima.



Takođe, policija je podnijela krivičnu prijavu protiv dva lica, od kojih je jedno vlasnik jedne građevinske firme, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo trgovina ljudima u obliku radne eksploatacije. U ovom predmetu identifikovano je šest žrtava, državljana Azerbejdžana.

Izvor: Uprava policije Crne Gore



U okviru iste operacije uhapšena su i dva krijumčara migranata, koji su spriječeni u pokušaju krijumčarenja sedam državljana Bangladeša preko graničnog područja, iz Crne Gore prema Bosni i Hercegovini. Tokom akcione sedmice u Crnoj Gori uhapšena su i tri lica za kojima su domaći i inostrani pravosudni organi raspisali potjernice.

Rezultati sprovedenih istraga ukazuju da najveći broj identifikovanih žrtava čine punoljetne žene, pri čemu je 64,2% žrtava bilo izloženo seksualnoj eksploataciji, 20,9% prinudnom vršenju kriminalnih aktivnosti, 11,3% radnoj eksploataciji, 1,5% prosjačenju, dok je 2,1% žrtava bilo izloženo drugim oblicima eksploatacije, saopštili su iz policije.



Kada je riječ o maloljetnim žrtvama, čak 86,4% njih bilo je žrtva seksualne eksploatacije, 6,2% radne eksploatacije, 3% prinudnog prosjačenja, oko 0,6% prinudnog vršenja kriminalnih aktivnosti, poput džeparenja, dok je 3,8% bilo izloženo drugim oblicima eksploatacije. Podaci ukazuju i na poseban izazov u zaštiti maloljetnih žrtava, imajući u vidu da su u velikom broju slučajeva eksploatisane upravo od strane članova svojih porodica.



Ostvareni rezultati potvrđuju značaj koordinisanog međunarodnog i međuagencijskog djelovanja u suzbijanju trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog kriminala. Aktivnim učešćem u operaciji GLOBAL CHAIN, Uprava policije još jednom je potvrdila svoju posvećenost jačanju međunarodne policijske saradnje, efikasnom otkrivanju i procesuiranju izvršilaca, te identifikaciji i zaštiti žrtava trgovine ljudima.