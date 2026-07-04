Crna Gora odobrila je izručenje azerbejdžanskog državljanina Hidayata Neymata oglua Suleymanova, koji je bio predmet međunarodne potjernice Interpola, saopštilo je Tužilaštvo Azerbejdžana.

Izvor: Uprava policije

Kako prenosi portal Caliber.Az, Viši sud u Podgorici odlučio je da Suleymanov bude izručen Azerbejdžanu po pojednostavljenom postupku ekstradicije.

Prema informacijama Tužilaštva, Suleymanov se sumnjiči za prevaru u predmetu koji vodi Policijska uprava grada Sumgajita.

Kako se navodi, nakon otvaranja istrage napustio je zemlju, zbog čega je za njim raspisana međunarodna potjernica Interpola, a potom je lociran i uhapšen u Crnoj Gori, piše RTCG.

Služba za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Azerbejdžana trenutno sprovodi aktivnosti radi organizovanja njegovog transfera u Azerbejdžan.