Podgorička policija rasvijetlila je u roku od jednog dana tri krivična djela krađe izvršena u centru grada i uhapsila maloljetnika iz Podgorice, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava Policije CG

Kako su naveli, sumnja se da je maloljetnik 1. jula provalio u tri ugostiteljska objekta iz kojih je ukrao ukupno 610 eura, dok u jednom slučaju nije uspio da pronađe novac. Dan kasnije, 2. jula, identifikovan je i uhapšen, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnoj tužiteljki.

„On je, 01.07.2026., u ranim jutarnjim časovima, provalio u jedan ugostiteljski objekat u centru grada na način što je odvalio katanac na vratima koja se nalaze sa zadnje strane lokala, nakon čega je ušao u objekat u namjeri da ukrade pazar koji nije uspio da pronađe“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije dodaju da je osumnjičeni istog dana provalio i u drugi ugostiteljski objekat u obližnjoj ulici, gdje je odvalio roletnu i prozor, a potom iz lokala ukrao 460 eura koji su se nalazili kod šanka.

„Takođe je, kako se sumnja, provalio u ugostiteljski objekat koji se nalazi u blizini na način što je odvalio kvaku na ulaznim vratima. Iz ovog lokala je, sumnja se, otuđio 150 eura novca koji se nalazio u fioci šanka“, saopštila je policija.

„Osumnjičeni maloljetnik je, uz krivičnu prijavu, priveden državnoj tužiteljki u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedena tri krivična djela“, zaključuje se u saopštenju.