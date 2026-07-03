Novoizabrani kandidati pohađaće jednogodišnju obuku prije stupanja na funkciju, dok je raspisan i oglas za izbor sudije Vrhovnog suda Crne Gore.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Sudski savjet izabrao je deset kandidata za sudije osnovnih sudova, koji će prije stupanja na dužnost pohađati jednogodišnju inicijalnu obuku u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, prenosi CdM.

Kako prenosi CdM, na 23. sjednici Savjet je obavio intervjue sa kandidatima koji su, nakon testiranja i vrednovanja rezultata sa pravosudnog ispita, ispunili zakonske uslove za izbor sudija osnovnih sudova.

Za kandidate su izabrani Ivana Nikitović, Dragana Potpara, Maša Laban, Anja Milačić, Milena Mićović, Jelena Ninović Đuričić, Milorad Šekarić, Aleksandra Dragaš, Milena Petković i Sanela Spahić. U skladu sa Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama, oni će narednih 12 mjeseci pohađati inicijalnu obuku prije preuzimanja sudijske funkcije.

Na istoj sjednici Sudski savjet konstatovao je prestanak sudijske funkcije Tatjani Ljujić, sutkinji Vrhovnog suda Crne Gore, i Aliji Beganoviću, sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju, na njihov lični zahtjev.

Istovremeno, za sudiju Suda za prekršaje izabrana je Dijana Mrdak, koja je raspoređena u Sud za prekršaje u Bijelom Polju. Kako prenosi CdM, Sudski savjet je donio i odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore.