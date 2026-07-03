Iz SDT-a podsjećaju da je protiv M.V. ranije već podignuta optužnica zbog krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije, koja je u međuvremenu potvrđena, dok je glavni pretres u tom predmetu u toku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv M.V. i G.Č. pred Specijalnim odjeljenjem Višeg suda u Podgorici, nakon što je okončana istraga. Kako je saopšteno iz SDT-a, terete se za krivično djelo pranja novca izvršeno u saizvršilaštvu, prenosi CdM.

„Predmet optužnice je prikrivanje i lažno prikazivanje činjenica o vlasništvu nad imovinom za koju se zna da je pribavljena kriminalnom djelatnošću i to tako što je okrivljeni G.Č., u 2018. godini, novcem okrivljenog M.V., koji potiče od neovlašćene prodaje opojne droge, kupio dva stana u Podgorici, za 72.000 eura gotovog novca, koji su upisani kao svojina okrivljenog G.Č., radi prikrivanja vlasništva, iako je njihov stvarni vlasnik okrivljeni M.V“, navodi se u saopštenju.

Iz SDT-a podsjećaju da je protiv M.V. ranije već podignuta optužnica zbog krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije, koja je u međuvremenu potvrđena, dok je glavni pretres u tom predmetu u toku.