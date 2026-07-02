Sumnja se da su maloljetnici krivično djelo izvršili na način što su, oko tri časa iza ponoći, nakon što su uočili vozilo parkirano ispred jedne benzinske stanice u Rožajama, ušli u vozilo i udaljili se u nepoznatom pravcu.

Izvor: Uprava policije

Rožajska policija podnijela je krivične prijave protiv tri maloljetnika zbog sumnje da su ukrala vozilo i na istom pričinila materijalnu štetu.

“Policijski službenici su postupali po prijavi oštećenog lica iz Rožaja da mu je otuđeno vozilo ,rasvijetlili krivično djelo, identifikovali tri maloljetna osumnjičena lica starosti 14 i 15 godina i protiv istih podnijeli krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu zbog sumnje da su počinili krivično djelo oduzimanje vozila”, navode iz policije.

Sumnja se da su maloljetnici krivično djelo izvršili na način što su, oko tri časa iza ponoći, nakon što su uočili vozilo parkirano ispred jedne benzinske stanice u Rožajama, ušli u vozilo i udaljili se u nepoznatom pravcu.

“Nakon toga je, kako se sumnja, jedan od maloljetnika vozilom udario u stablo pored puta i tom prilikom prouzrokovao materijalnu štetu, nakon čega se udaljio sa lica mjesta. Vozilo je pronađeno i vraćeno vlasniku”, saopšteno je iz UP.