Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Kolašinu odredilo je zadržavanje M.V. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici na štetu svoje majke i sestre.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je saopšteno iz ODT-a, M.V. se sumnjiči da je majci prijetio da će je zaklati nožem i zapaliti porodičnu kuću, čime je ugrozio njenu sigurnost. Takođe, prema navodima tužilaštva, sestru je udario otvorenom šakom u predjelu lica, prenosi CdM.

Dodaje se da je prema oštećenima postupao na način kojim je narušavao njihovo ljudsko dostojanstvo.

„Izviđaj je u toku“, zaključuju iz kolašinskog ODT-a.