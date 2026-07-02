Kompletan predmet dostavljen je direktoru Uprave policije radi daljeg postupanja, a dokumentacija je proslijeđena i Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici kako bi se utvrdilo postoje li elementi krivičnog djela

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije tokom maja 2026. godine sprovelo je ukupno 26 kontrola rada policijskih službenika, od kojih je polovina pokrenuta na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nepravilnostima, dok je druga polovina uslijedila nakon pritužbi građana. U pet predmeta utvrđeni su elementi nezakonitog ili neprofesionalnog postupanja, zbog čega su pokrenute procedure iz nadležnosti odgovornih organa, prenosi CdM.

Na osnovu operativnih informacija sprovedeno je 13 kontrola zakonitosti rada policijskih službenika. U tri slučaja unutrašnja kontrola prikupila je činjenice i dokaze koji ukazuju na moguće nezakonito ili neprofesionalno postupanje, nakon čega su preduzete odgovarajuće mjere.

Kako navodi CdM, u jednom predmetu utvrđena je osnovana sumnja da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica počinili teže povrede službene dužnosti.

Jedan od njih sumnjiči se da je svojim postupanjem, odnosno nepostupanjem, otežao izvršavanje policijskih poslova i službenih zadataka, dok se drugom na teret stavlja neblagovremeno, nepotpuno ili neuredno sačinjavanje službene dokumentacije o preduzetim radnjama.

Kompletan predmet dostavljen je direktoru Uprave policije radi daljeg postupanja, a dokumentacija je proslijeđena i Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici kako bi se utvrdilo postoje li elementi krivičnog djela.

U drugom slučaju utvrđena je osnovana sumnja da su dva policijska službenika Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, odnosno Stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, počinila težu povredu službene dužnosti. Predmet je dostavljen direktoru Uprave policije radi eventualnog pokretanja disciplinskog postupka.

Treći predmet proslijeđen je nadležnom Odjeljenju za antikorupciju, koje već vodi postupak po tom slučaju.

U preostalih deset kontrola nije bilo dokaza koji bi ukazivali na disciplinsku ili drugu odgovornost policijskih službenika.

Od toga je osam predmeta dostavljeno nadležnim državnim tužilaštvima, uz napomenu da unutrašnja kontrola nije mogla nesporno potvrditi navode o nezakonitom ili neprofesionalnom postupanju, pa će konačnu ocjenu dati tužilaštva, prenosi CdM.

U jednom slučaju postupanje nije bilo moguće jer je predmet već bio u radu pred nadležnim pravosudnim organima, a ranije je bio obuhvaćen nadzorom Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova.

Još jedan predmet, koji se odnosio na policijskog službenika Stanice granične policije I Herceg Novi, proslijeđen je Etičkom odboru radi ocjene etičnosti postupanja, iako navodi o nezakonitom radu nijesu potvrđeni.

Tokom istog mjeseca unutrašnja kontrola razmatrala je i 13 pritužbi građana koje su se najvećim dijelom odnosile na način primjene policijskih ovlašćenja i obavljanje policijskih poslova.

U dva slučaja utvrđeni su elementi disciplinske odgovornosti, kao i povrede Kodeksa policijske etike, navodi CdM.

U jednom predmetu utvrđeno je da su dva policijska službenika počinila težu povredu službene dužnosti jer nijesu preduzela mjere za zaštitu bezbjednosti lica, imovine i povjerenih stvari, što je dovelo do težih posljedica. Za jednog od njih postoji i sumnja na dodatnu povredu službene dužnosti zbog radnji koje su otežale izvršavanje policijskih zadataka.

Izvještaj je dostavljen direktoru Uprave policije radi pokretanja disciplinskog postupka, dok je predmet upućen i Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici radi procjene eventualne krivične odgovornosti.

U drugom slučaju dokumentacija je dostavljena Etičkom odboru radi ocjene postupanja policijskog službenika Odjeljenja bezbjednosti Cetinje. Istovremeno, Direktoratu za bezbjednosno-nadzorne poslove upućene su preporuke s ciljem unapređenja rada i načina izvještavanja u pojedinim situacijama.

Za preostalih 11 pritužbi nije utvrđeno postojanje činjenica ili dokaza koji bi ukazivali na disciplinsku ili drugu odgovornost policijskih službenika.

U jednom od tih predmeta izvještaj je ipak proslijeđen nadležnom državnom tužilaštvu, uz ocjenu da navodi o nezakonitom ili neprofesionalnom postupanju nijesu nesporno potvrđeni, te da će konačnu odluku o eventualnom postojanju elemenata krivičnog djela donijeti tužilaštvo, prenosi CdM.