On se trenutno nalazi u bjekstvu i policija intenzivno preduzima mjere i radnje u cilju njegovog lociranja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave policije saopšteno je da je policija u Nikšiću identifikovala i podnijela krivičnu prijavu protiv operativno interesantnog lica L.P.(20), rasvijetlivši tako napad na jednu osobu koji se desio u februaru ove godine. On se trenutno nalazi u bjekstvu i policija intenzivno preduzima mjere i radnje u cilju njegovog lociranja.

“Naime, preduzimajući mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja od 24. februara 2026. godine, kada je oko 22.40 časova dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić obaviještena od strane građana da je na Trgu slobode došlo do tuče između više lica, kojom prilikom je jednom licu iz Nikšića upotrebom metalne šipke nanijeta teška tjelesna povreda, policijski službenici su identifikovali kao napadača lice L.P. iz Nikšića”, preciziraju u saopštenju.

Nakon prikupljenih dokaza, kako navode, u koordinaciji sa Forenzičkim centrom u Danilovgradu, upoznali su tužioca sa utvrđenim činjenicama.

“Tužilac je izvršio pravnu kvalifikaciju događaja i naložio da se protiv L.P. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda”, navode iz UP.