Kako se navodi u saopštenju, njega je policija uhapsila zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa na štetu dva fizička lica iz Podgorice.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

D.K. (40), koji je osumnjičen da je prije dva dana opljačkao kuću u podgoričkom naselju Park šuma Zagorič, otuđivši zlatni nakit vrijedan preko 100.000 eura, je uhapšen, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi u saopštenju, njega je policija uhapsila zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa na štetu dva fizička lica iz Podgorice.

"Kako se sumnja, D.K. je 28. juna, oko 03.00 časa, došao do porodične kuće oštećenih lica, koja se nalazi u naselju Park šuma Zagorič. Nakon što je preskočio dvorišnu kapiju, upotrebom podesnog sredstva provalio je ulazna vrata kuće, ušao u unutrašnjost objekta, otključao sef koji se nalazio u spavaćoj sobi i iz njega otuđio zlatni nakit ukupne vrijednosti preko 100.000 eura, nakon čega se udaljio sa lica mjesta", navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da njihovi službenici preduzimaju intenzivne aktivnosti na pronalasku otuđenog nakita, vraćanju istog vlasnicama i potpunom rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja, dok će D.K. uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.