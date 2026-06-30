Podaci koje je ministar unutrašnjih poslova prvobitno saopštio u Skupštini, dobijeni su od zapadne partnerske službe, u okviru međunarodne obavještajne zajednice

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pripadnici jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe pokušavaju da ubiju čelnike bezbjednosnog sektora - glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i šefa Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića, a podaci o tome dobijeni su od zapadne partnerske službe, u okviru međunarodne obavještajne zajednice, pišu Vijesti.

To je “Vijestima” saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, odgovarajući na pitanja o podacima koje je iznio krajem prošle sedmice u crnogorskom parlamentu.

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, riječ je o pripadnicima kavačke ćelije Balkanskog narko kartela, kojima su čelnici bezbjednosnog sektora trn u oku zbog sprovedenih akcija i onih koje gotovo svakodnevno preduzimaju.

Šaranović je objasnio i da je kao čelnik tog Vladinog resora i starješina organa dao saglasnost na predlog ovlašćenog lica da se sa dijela podataka iz tog dokumenta ukloni oznaka tajnosti.

“Riječ je o dokumentu sačinjenom na osnovu informacija dobijenih od jedne zapadne partnerske službe u okviru međunarodne obavještajne zajednice, koje se odnose na aktivnosti organizovane kriminalne grupe usmjerene protiv glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i šefa Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića. Ove informacije iznio sam u skladu sa Zakonom i rješenjem o djelimičnom ukidanju stepena tajnosti, isključivo u javnom interesu, kako bih spriječio pokušaje pojedinih interesnih grupa i subjekata da pod plaštom hibridnog djelovanja kreiraju narativ o navodnom nepostojanju prijetnji koje organizovane kriminalne grupe upućuju nosiocima ključnih funkcija u bezbjednosnom sistemu. Takav narativ imao bi za posljedicu prikrivanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i uskraćivanje javnosti za informacije o ozbiljnosti prijetnji usmjerenih protiv života ovih štićenih ličnosti”, objasnio je Šaranović, prenose Vijesti.

Upitan koje su dodatne mjere zaštite preduzete prema Novoviću, Šćepanoviću i Šukoviću nakon dobijanja procjena o direktnoj ugroženosti po život, Šaranović je odgovorio:

“Organi za sprovođenje zakona preduzimaju sve neophodne mjere i radnje radi obezbjeđenja najvišeg nivoa zaštite štićenih ličnosti. Razumjećete da u ovom trenutku mogu saopštiti isključivo informacije koje je u skladu sa zakonom i donijetim rješenjem dozvoljeno učiniti dostupnim javnosti”.

“Još jednom želim da naglasim da otkako postoje službe bezbjednosti u Crnoj Gori, nije zabilježena procjena ugroženosti ovakvog stepena za bilo koje lice. Raspoloživi podaci ukazuju na postojanje ozbiljne i neposredne prijetnje po život i bezbjednost glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i šefa Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića, kao nosiocima borbe protiv organizovanog kriminala, zbog čega su prepoznati kao potencijalne mete organizovanih kriminalnih grupa. Nadležne institucije preduzimaju sve zakonom propisane mjere radi njihove zaštite, kao i zaštite svih drugih lica za koja se, na osnovu bezbjednosnih procjena, utvrdi odgovarajući stepen ugroženosti”, poručio je Šaranović.

Ministar unutrašnjih poslova prošle sedmice je u Skupštini kazao da se zbog žestoke borbe sektora bezbjednosti protiv organizovanog kriminala i rezultata koje postižu, promjenio modus operandi organizovanih kriminalnih grupa i da njihov fokus više nije neutralizacija članova njima suprotstavljenih organizovanih kriminalnih grupe, nego pokušaj fizičke likvidacije ključnih nosilaca borbe protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori.

“Od strane tih organizovanih kriminalanih grupa danas je direktno ugrožena bezbjednost i nikada veće opasnost po život i tijelo direktora UP Lazara Šćepanovića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i šefa Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića. Dakle, od kad postoje službe bezbjednosti, u Crnoj Gori nikada nikome nije data takva procjena bezbjednosti - direktne ugroženosti po život i tijelo kao što je to danas za ova tri čovjeka. Pričam o ljudima kojima su se neki smijali ovdje u parlamentu, ne tako davno, govoreći kako se voze u određenim blindiranim vozilima”, rekao je tog dana u Skupštini, javljaju Vijesti.

Krajem aprila “BMW” barskih registarskih oznaka, u kom su bila dva operativno interesantna lica, pratio je eskort vozila potpredsjednika Vlade Alekse Bečića, ugrozio njegov, živote službenika zaduženih za njegovu bezbjednost i drugih učenika u saobraćaju.

To je “Vijestima” kazao ministar unutrašnjih poslova, Danilo Šaranović, upitan da precizira navode iznijete u crnogorskom parlamentu.

Šaranović je objasnio da se incident dogodio 28. aprila na putnom pravcu Podgorica-Nikšić.

“Prilikom izvršavanja redovnih poslova obezbjeđenja Alekse Bečića, potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku, službenici zaduženi za njegovo obezbjeđenje, na putnom pravcu Podgorica-Nikšić su 28. aprila 2026. uočili putničko motorno vozilo marke ‘BMW’, barskih registarskih oznaka, koje je nesporedno pratilo eskort štićene ličnosti”, rekao je on.

Na osnovu službene zabilješke objasnio je i što se događalo tog dana na cesti:

“Tom prilikom se predmetno vozilo pored upornog i nedozvoljenog praćenja štićene ličnosti, bez obzira što je više puta upozoreno svjetlosnim i zvučnim signalima, kretalo brzinom većom od dozvoljene i počinilo više saobraćajnih prekršaja, čime je nezakonitim praćenjem i saobraćajnoj prekršajima direktno ugrozilo bezbjednost štićene ličnosti i drugih učesnika u saobraćaju, a o svemu su obaviješteni službenici OB Nikšić”, pojasnio je Šaranović, pišu Vijesti.

On navodi da je nakon obavještenja o događaju nadležna policijska patrola Odjeljenja bezbjednosti Nikšić zaustavila “BMW” i izvršila kontrolu lica u njemu. “Tom prilikom utvrđen je identitet svih osoba koje su se nalazile u vozilu, pri čemu je za dva lica utvrđeno da su operativno interesantna lica”, odgovorio je Šaranović.