V.J. (41) iz Podgorice uhapšen je zbog sumnje da je 24. juna ove godine sa Stefanom Kovačinom (26) i još jednom osobom izazvao požar na vozilu supruge policajca M. B., saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Izvor: MONDO/Stefan Stanković

U saopštenju se navodi da je V.J. osumnjičen da je izvršio krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari, počinjeno u saizvršilaštvu.

"Sumnja se da je V.J. navedeno krivično djelo izvršio 24. juna 2026. godine, kada je, zajedno sa licem S.K. koje su policijski službenici prethodne sedmice lišili slobode, i još jednim licem, upotrebom podesnog sredstva izazvao požar na putničkom motornom vozilu marke 'Peugeot 3008', nakon čega se zajedno sa S.K. udaljio sa lica mjesta putničkim motornim vozilom", navodi se u saopštenju.

Iz UP su kazali da će po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, V.J. u zakonom propisanom roku, biti sproveden na dalju nadležnost i postupanje.

"Uprava policije, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, nastavlja intenzivne izviđajne, operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je usljed podmetanja požara oštećena imovina policijskih službenika i građana, identifikovanja i procesuiranja svih izvršilaca, nalogodavaca i pomagača. Istovremeno se preduzimaju opsežne mjere i radnje na lociranju i lišenju slobode još tri lica koja se dovode u vezu sa podmetanjem požara na vozilima policijskih službenika i članova njihovih porodica", kazali su iz UP.

Iz te institucije su 26. juna rekli da je Kovačina uhapšen zbog sumnje da je 24. juna oko četiri sata i 15 minuta podmetnuo požar na vozilu supruge policajca M. B.

U tom saopštenju UP se navodi da je identitet druge osobe povezane sa izvršenjem ovog krivičnog djela poznat policiji i da se preduzimaju intenzivne aktivnosti na njenom lociranju i hapšenju.