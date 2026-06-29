Po dojavi na lice mjesta su se uputile ekipe Službe zaštite i spašavanja, Hitne medicinske pomoći, a uviđaj obavljaju pripadnici OB Cetinje.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Ženska osoba, čiji identitet nije saopšten, prevežena je u cetinjsku bolnicu nakon što je vozilom marke Seat izletjela sa ceste i završila ispod magistralnog puta Cetinje – Podgorica, kod Dobrskog sela, prenosi Radio Cetinje.

Po dojavi na lice mjesta su se uputile ekipe Službe zaštite i spašavanja, Hitne medicinske pomoći, a uviđaj obavljaju pripadnici OB Cetinje.

Udes se dogodio desetak minuta nakon 15 časova, saobraćaj se odvija bez prekida.