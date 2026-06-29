Kako navode iz policije Šaković je lociran u mjestu Stoliv, opština Kotor.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Podgoričanin Aleksandar Aco Šaković (56), za kojim je bila raspisana nacionalna potjernica zbog služenja zatvorske kazne, uhapšen je danas u Kotoru, saopšteno je iz policije.

Podsjećamo Šaković je bio u bjekstvu nakon što je uspio da 11. maja ove godine izbjegne sprovođenje na izdržavanje zatvorske kazne u UIKS-u. Policija je prethodno došla u njegovu porodičnu kuću u podgoričkom naselju Zagorič kako bi ga privela, ali je on, primijetivši službenike, prešao u susjednu kuću svog brata, odakle je pobjegao motorom. Nakon toga, Osnovni sud u Podgorici izdao je naredbu za raspisivanje potjernice, a Uprava policije raspisala je nacionalnu potjernicu za Šakovićem.

Kako navode iz policije Šaković je lociran u mjestu Stoliv, opština Kotor.

“Za A.Š. su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica raspisali tri lokalne i nacionalne potjernice zbog krivičnih djela falsifikovanje službene isprave i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade, A.Š. je lišen slobode od strane službenika Odjeljenja bezbjednosti Kotor i on će biti sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od sedam mjeseci za krivično djelo falsifikovanje službene isprave”, navode iz policije.

On se u policijskim evidencijama vodi kao bezbjednosno interesantno lice, a pravosnažno je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od sedam mjeseci zbog krivičnih djela falsifikovanje službene isprave i ovjeravanje neistinitog sadržaja.