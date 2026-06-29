Podgoričani Nebojša Marković, Bogdan Đuretić i Danilo Vojvodić uhapšeni su 1. aprila po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Vrhovni sud produžio je za još tri mjeseca pritvor trojici okrivljenih - Bogdanu Đuretiću, Danilu Vojvodiću i Nikoli Markoviću, zbog sumnje da su bili pripadnici međunarodne kriminalne organizacije za krijumčarenje droge, koju je kako se sumnja organizovao Igor Krstović, saopšteno je danas iz tog suda.

"Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva od 25. juna 2026. godine za produženje pritvora protiv okrivljenih B. Đ., D. V. i N. M., donijelo je rješenje da se okrivljenima produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 1. oktobra 2026. godine. Pritvor je produžen zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dok se D. V. i N. M. terete i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a N. M. i za isto krivično djelo izvršeno samostalno", ističe se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda su dodali da se prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisima predmeta, okrivljeni osnovano sumnjiče da su bili pripadnici međunarodne kriminalne organizacije koju je, prema sumnjama Specijalnog državnog tužilaštva, organizovao Krstović, a čiji je cilj bio vršenje krivičnih djela u više država radi sticanja nezakonite dobiti i moći.

"U okviru djelovanja te organizacije, D. V. i N. M., zajedno sa drugim pripadnicima, osnovano se sumnjiče da su krajem 2020. godine učestvovali u nabavci, transportu, skladištenju i daljem prenosu 206 kilograma marihuane, koja je iz Albanije preko Skadarskog jezera prokrijumčarena u Crnu Goru, a zatim transportovana preko Bosne i Hercegovine prema Poljskoj, gdje je bila ugovorena njena prodaja. Droga je pronađena i zaplijenjena 25. decembra 2020. godine prilikom pretresa koji su izvršili policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske", piše u saopštenju Vrhovnog suda.

Iz te pravosudne institucije su kazali da se Markoviću, takođe, stavlja na teret da je u stanu koji koristi u Podgorici neovlašćeno radi prodaje držao najmanje 30 grama marihuane, 0,7 grama kokaina i vagu za precizno mjerenje, koje je prilikom pretresa pokušao da baci kako bi spriječio otkrivanje krivičnog djela, u čemu su ga spriječili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja Uprave policije.

"Vrhovni sud je pritvor B. Đ. i D. V. produžio zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, dok je N. M. pritvor produžen zbog opasnosti od bjekstva. Okrivljenima je pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 2. aprila 2026. godine, a potom produžen rješenjem krivičnog vijeća tog suda od 27. aprila 2026. godine. Po ovom rješenju Vrhovnog suda, pritvor može trajati do 1. oktobra 2026. godine", navodi se u saopštenju Vrhovnog suda.

Podgoričani Nebojša Marković, Bogdan Đuretić i Danilo Vojvodić uhapšeni su 1. aprila po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.