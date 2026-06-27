Na magistralnom putu Nikšić–Grahovo, u mjestu Grahovac, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđen motociklista iz Italije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Prema informacijama do kojih je došao Portal RTNK, riječ je o učesniku organizovane grupe italijanskih motociklista koji je, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad motorom i sletio sa kolovoza.

Motociklista se nakon nezgode žalio na povrede, a prema prvim procjenama, najvjerovatnije je zadobio lakše tjelesne povrede. Na mjestu događaja nalazi se policija, dok se očekuje dolazak ekipe Hitne medicinske pomoći.

Saobraćaj na dionici Nikšić–Grahovo trenutno se odvija bez zastoja.

Više detalja o okolnostima nezgode biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja, prenosi Portal RTNK.