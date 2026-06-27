Porodica maloljetne djevojčice obratila se redakciji Televizije Vijesti navodeći da do danas nije dobila nikakvu informaciju od policije o toku istrage.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija intenzivno traga za 38-godišnjim muškarcem iz podgoričkog naselja Zabjelo, koji je osumnjičen da je prije pet dana silovao petnaestogodišnju djevojčicu, saznaje Televizija Vijesti.

Porodica maloljetne djevojčice obratila se redakciji Televizije Vijesti navodeći da do danas nije dobila nikakvu informaciju od policije o toku istrage.

Iz Uprave policije nezvanično su za Vijesti kazali da je djevojčica prijavila silovanje koje je, kako tvrdi, počinila njoj poznata osoba, te da je odmah nakon prijave pokrenuta potraga za osumnjičenim, koji je u međuvremenu pobjegao.

„Preduzete su sve mjere i radnje po prijavi, uključujući uzimanje izjava od više osoba“, kazali su iz policije.

Dodali su da su sva prikupljena saznanja i kompletnu dokumentaciju u vezi sa ovim slučajem dostavili nadležnom tužilaštvu.