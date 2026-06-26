Ustavni sud će, kako zaključuju, rješenje o pokretanju postupka dostaviti Skupštini i Vladi Crne Gore, i o daljem toku postupka blagovremeno obavijestiti javnost.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud Crne Gore saopštio je da je pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca-spasioca može zaposliti samo osoba koja nije starija od 25 godina.

Kako navode, Ustavni sud je ocijenio da se osnovano postavlja pitanje da li je ovakvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina, koja prvi put zasnivaju radni odnos u službi zaštite i spašavanja, ograničeno pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedena u nepovoljniji položaj u odnosu na mlađe kandidate isključivo zbog godina starosti.

“Sud će u daljem postupku ispitati da li osporeno ograničenje ispunjava ustavni test proporcionalnosti, odnosno da li je zasnovano na legitimnom cilju i da li je neophodno i srazmjerno cilju koji se želi postići, u skladu sa Ustavom Crne Gore, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima, praksom Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije”, poručuju iz Ustavnog suda.

Ustavni sud je ocijenio da nema ustavnopravnih smetnji da zakonodavac, radi zaštite javnog interesa i prirode poslova vatrogasaca-spasilaca, propiše određena ograničenja za prijem u službu, imajući u vidu da ti poslovi zahtijevaju visok stepen psihofizičke spremnosti. Međutim, kako ističu, kao sporno postavlja se pitanje da li je upravo starosna granica od 25 godina nužna i srazmjerna tom cilju.

“Sud je posebno imao u vidu da Zakon već propisuje obaveznu provjeru psihofizičke sposobnosti kandidata prije prijema u radni odnos, kao i njihove periodične zdravstvene i psihofizičke provjere tokom rada. U tom smislu, Ustavni sud je ocijenio da se osnovano postavlja pitanje da li bi se legitimni cilj mogao ostvariti manje restriktivnim mjerama, odnosno individualnom procjenom psihofizičke sposobnosti svakog kandidata, bez automatskog isključivanja svih osoba starijih od 25 godina”, navodi se u saopštenju.

Sud je takođe imao u vidu mišljenje Vlade Crne Gore, u kojem je navedeno da je starosno ograničenje opravdano potrebom očuvanja psihofizičke spremnosti vatrogasaca-spasilaca i zaštite javnog interesa.

“Međutim, prema preliminarnoj ocjeni Ustavnog suda, iznijeti razlozi nijesu dovoljno razrađeni da bi pokazali zbog čega je upravo granica od 25 godina neophodna, niti zašto se isti cilj ne bi mogao ostvariti individualnim provjerama sposobnosti kandidata, koje su već propisane Zakonom”, ističu iz Ustavnog suda.

Ustavni sud je, pored toga, ukazao da se starosno ograničenje odnosi samo na lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u službi zaštite i spašavanja, dok se ne primjenjuje na lica koja su u toj službi već bila zaposlena, što takođe otvara pitanje jednakog postupanja prema kandidatima.

Polazeći od navedenog, Ustavni sud je ocijenio da se osnovano postavlja pitanje saglasnosti osporene zakonske odredbe sa ustavnim garancijama zabrane diskriminacije i slobode izbora zanimanja i zapošljavanja, kao i sa relevantnim međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava.

Ustavni sud će, kako zaključuju, rješenje o pokretanju postupka dostaviti Skupštini i Vladi Crne Gore, i o daljem toku postupka blagovremeno obavijestiti javnost.