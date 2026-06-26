Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage podiglo je optužnicu protiv S.V. zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, koja optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

“Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 17. aprila 2026. godine u Tuzima i Zeti neovlašćeno radi prodaje kupio opojnu drogu konoplju u količini od 24913,89 g, sa namjerom da je radi dalje prodaje prenese u Bosnu i Hercegovinu, te je narednog dana na graničnom prelazu Šćepan Polje, kontrolisano vozilo kojim je okrivljeni upravljao i u vozilu u skrivenom tzv „bunkeru“ pronađena navedena opojna droga, koja je od strane službenika Uprave policije oduzeta”, navodi Više državno tužilaštvo u Podgorici, prenosi CdM.