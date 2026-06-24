Podgorička policija uhapsila je dva maloljetnika iz tog grada zbog sumnje da su iz jedne parfimerije na Starom aerodromu ukrali 47 parfema, čija je ukupna vrijednost 1.525 eura, kao i 106 eura koje su zatekli u objektu, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetili su dva imovinska delikta – tešku krađu i krađu i uhapsili dvije osumnjičene osobe”, navodi se u saopštenju.

Policijski službenici su identifikovali i danas uhapsili dva maloljetnika iz Podgorice, uzrasta 16 i 14 godina, zbog sumnje da su na štetu parfimerije u naselju Stari aerodrom počinili krivično djelo teška krađa.

“Oni su, kako se sumnja, prije mjesec dana, 25. maja, oko 00.30 časova, došli do objekta parfimerije, na kojem su polomili staklo a potom iz unutrašnjosti objekta ukrali 47 parfema ukupne vrijednosti 1.525 eura, kao i 106 eura novca koji su zatekli unutra”, istakli su.

Osumnjičeni će, uz poseban izvještaj kao dopunu krivične prijave podnijete po nepoznatom izvršiocu, biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da su izvršili navedeno krivično djelo.