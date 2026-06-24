Vozilo je registrovano na suprugu policijskog službenika M.B.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija utvrđuje okolnosti pod kojima je u podgoričkom naselju Kuće Rakića izgorio automobil marke „Pežo“, prenosi Portal RTCG. Vozilo je registrovano na suprugu policijskog službenika M.B.

Požar je izbio oko četiri sata ujutro, a automobil je u potpunosti uništen.

Iz Uprave policije saopšteno je da je istraga u toku kako bi se utvrdio uzrok požara, kao i da li je vatra eventualno namjerno izazvana.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a o događaju je obaviješten dežurni tužilac.

Ovo je drugi slučaj požara na vozilu povezanom sa službenicima Uprave policije u posljednjih nekoliko dana.