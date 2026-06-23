Bračni par Jakubovski Maksim i Jakubovski Ekaterina osuđeni su juče u podgoričkom Višem sudu zbog pranja novca, a Maksim je oglašen krivim i zbog falsifikovanja isprave.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U ponovljenom postupku presudu im je izrekao sudija Zoran Radović, koji je Maksima Jakubovskog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora od dvije godine i deset mjeseci, dok je njegovoj supruzi dosudio šest mjeseci kućnog zatvora, prenose Vijesti.

U saopštenju Višeg suda piše da je u njihovom Specijalnom odjeljenju objavljena presuda kojom su optuženi oglašeni krivim za krivično djelo pranje novca, odnosno falsifikovanje isprave.

Pojašnjeno je da je Maksimu Jakubovskom za pranje novca određena kazna zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci, a za krivično djelo falsifikovanje isprave kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci.

“Nakon čega je optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 10 (deset) mjeseci, u koju mu se shodno članu 51 Krivičnog zakonika Crne Gore, uračunava vrijeme provedeno u pritvoru. Na osnovu člana 75 Krivičnog zakonika Crne Gore, optuženom I.M. je izrečena mjera bezbjednosti - oduzimanje predmeta i to platnih kartica, koje su upotrijebljene za izvršenje krivičnog djela, kao i oduzimanje lične karte”, piše u saopštenju, kako javljaju Vijesti.

Dodaje se da je Ekaterina Jakubovska za krivično djelo pranje novca osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci:

“Koja će se izvršiti tako što će je izdržavati u prostorijama u kojima stanuje. Na osnovu člana 268 stav 7 Krivičnog zakonika Crne Gore, od optužene I. E. je oduzet stambeni prostor površine 80m2, stambeni objekat - kuća površine 200m2 i 397m2 placa, te putničko motorno vozilo marke ‘Hyndai’, dok je od optuženog I. M. oduzet novac u iznosu od 2.720,00 eura”, piše u saopštenju.