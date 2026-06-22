"Nakon što mu je oštećena predala zahtijevani novac, osumnjičeni je uočio da je sačinila fotografiju događaja, nakon čega joj je zadao udarac nogom u predjelu tijela, nanoseći joj laku tjelesnu povredu”

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policija je saopštila da je uhapsila M.R. (21) iz Podgorice zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda na štetu bivše emotivne partnerke.

“Sumnja se da je M.R. 14. juna 2026. godine, oštećenoj uputio prijetnje da će napasti nju i njeno dijete, te tom prilikom od iste iznudio novčani iznos od 3.000 eura. Nakon što mu je oštećena predala zahtijevani novac, osumnjičeni je uočio da je sačinila fotografiju događaja, nakon čega joj je zadao udarac nogom u predjelu tijela, nanoseći joj laku tjelesnu povredu”, navodi policija.