Pored toga, izrečena mu je i mjera bezbjednosti – protjerivanje stranca sa teritorije Crne Gore u trajanju od pet godina

Izvor: MONDO/Mario Milojević

U Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici donesena je presuda kojom je optuženi T.M. proglašen krivim za krivično djelo pranja novca i osuđen na kaznu zatvora od tri godine. U izrečenu kaznu uračunava se vrijeme koje je proveo u pritvoru, prenos CdM.

„Od okrivljenog se trajno oduzima novac u ukupnom iznosu od 940.000 eura“, navodi se u presudi.

Pored toga, izrečena mu je i mjera bezbjednosti – protjerivanje stranca sa teritorije Crne Gore u trajanju od pet godina. Kako je precizirano, period trajanja ove mjere računa se od dana pravosnažnosti odluke, dok se vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne ne uračunava u njeno trajanje.