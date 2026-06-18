Nakon prijema poziva za pomoć, spasilačke ekipe su odmah izašle na teren, locirale povrijeđenog planinara, pružile mu prvu pomoć i organizovale njegovu evakuaciju.

Izvor: Gss Crne Gore

Pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore (GSS), u saradnji sa Helikopterskom jedinicom Vojske Crne Gore, uspješno su izveli spasilačku akciju na području Durmitora, nakon što je jedan planinar zadobio povredu. Kako je saopšteno iz GSS-a, državljanin Belgije C.T.O. (38) povrijedio je nogu tokom planinarenja u rejonu iznad Zelenog vira.

Nakon prijema poziva za pomoć, spasilačke ekipe su odmah izašle na teren, locirale povrijeđenog planinara, pružile mu prvu pomoć i organizovale njegovu evakuaciju.

U akciji je učestvovala i Helikopterska jedinica Vojske Crne Gore, koja je omogućila bezbjedan transport povrijeđenog. Nakon evakuacije, planinar je predat ekipi Hitne medicinske pomoći na Žabljaku radi daljeg zbrinjavanja i medicinskog tretmana.

Iz Gorske službe spašavanja Crne Gore još jednom su apelovali na sve posjetioce planinskih područja da poštuju bezbjednosne preporuke, prate vremenske prilike i svoje aktivnosti prilagode fizičkoj spremnosti i uslovima na terenu kako bi se izbjegle nezgode i rizične situacije.