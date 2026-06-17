Izvršen je uviđaj u prisustvu vještaka za PEH.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričkoj policiji prijavljeno je danas da gori vozilo u naselju Momišići.

Kako nezvanično saznaje Dan, sumnja se da je vozilo namjerno zapaljeno.

"Događaj je prijavljen oko 17.40 časova. Prijavljeno je da je došlo do požara na vozilu parkiranom u ulici VII Omladinske brigade u blizini Vezirovog mosta. Vozilo u vlasnistvu P.P.(36) " kazao je izvor iz UP nezvanično za portal Dan.

Izvršen je uviđaj u prisustvu vještaka za PEH, prenosi Dan.

O ovom događaju obaviješten je i tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica.